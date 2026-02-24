Баскетболист Касаткин рассказал, как французская тюрьма сказалась на его состоянии

Нападающий красноярского «Енисея» Даниил Касаткин рассказал «Чемпионату», как на его игре сказалось время, проведенное во французской тюрьме.

Баскетболист признался, что психологически чувствует себя в порядке и уже вошел в рутину игр, тренировок и других командных мероприятий. Однако физически еще не набрал привычных кондиций.

«Пауза дает о себе знать. Потому что баскетбол — это игра с очень специфичными перемещениями. Нужно ускоряться на короткие отрезки, в разные стороны, с разной работой ног. И когда ты долго этого не делаешь, то, конечно, немножко заплетаются ноги — в те моменты, в которые не заплетались раньше», — сказал Касаткин.

Даниил Касаткин провел за «Енисей» уже шесть матчей со средним игровым временем 21:08. В этих играх он набирал 4,8 очка, делал 2,3 подбора и 1,7 передачи в среднем.

21 июня российский баскетболист был задержан в парижском аэропорту по запросу США по подозрению в участии в хакерских атаках. В октябре суд принял решение о его экстрадиции в США, но премьер-министр Франции соответствующий указ не подписал. В начале января Касаткин был обменян на французского журналиста Лорана Винатье.

