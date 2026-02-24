Футболист «Бенфики» собрался подать в суд на Мбаппе и Винисиуса

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» на выезде обыграл «Бенфику» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Винисиус. Во время празднования гола к бразильцу подошел Престианни и что-то ему сказал. Винисиус заявил, что аргентинец оскорбил его на расовой почве. Его слова подтвердил Мбаппе, который утверждал, что лично слышал, как Престианни пять раз назвал Винисиуса обезьяной. Аргентинец эти обвинения категорически опровергает.

Комитет УЕФА по этике завел дело о расистском поведении и временно отстранил Престианни от участия в играх под своей эгидой. Таким образом, аргентинец может пропустить ответный матч с «Реалом», который пройдет в Мадриде 25 февраля.

В «Бенфике» заявили, что подают апелляцию на это решение УЕФА, хотя и признали, что практически на рассчитывают на благоприятное разрешение ситуации, учитывая, как мало времени осталось до матча в Мадриде.

