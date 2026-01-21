Баскетболист УНИКСа из США признался: «Название забыл». Что смутило американца в главной достопримечательности Казани

Новичок казанского баскетбольного клуба УНИКС, американский форвард Тайрон Брюэр, поделился своими первыми впечатлениями от столицы Татарстана. В интервью для пресс-службы команды спортсмен рассказал, как его новые товарищи помогли ему освоиться и осмотреть город.

На вопрос о том, кто из команды стал его проводником, Брюэр ответил: «Алексей, Джей и Пэрис Ли. Все они, если честно. Ребята показали мне хорошие рестораны — в основном Джей и Пэрис. Алексей показал, где можно купить обувь, показал торговый центр и еще одно место… где же это, название забыл».

Когда журналист предположил, что речь идет о Казанском кремле, баскетболист с облегчением подтвердил: «Да, точно». При этом он с юмором добавил, обращаясь к забытому названию: «Не хочу никого обидеть, но это одно из исторических сооружений».

Таким образом, адаптация американского легионера в новом клубе и городе идет полным ходом благодаря помощи команды, которая уже познакомила его с местной гастрономией, шопингом и главной достопримечательностью.

