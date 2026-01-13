Вернувшийся из французской тюрьмы Касаткин стал игроком «Енисея»

8 января Касаткин вернулся из Франции, где еще в июне он был задержан по запросу США по подозрению в совершении киберпреступлений. В октябре суд удовлетворил ходатайство властей США об экстрадиции спортсмена, ему грозил срок до 25 лет.

Касаткин свою вину не признавал, на его невиновности настаивали адвокаты, указывая на то, что у баскетболиста нет соответствующих технических знаний в области IT для участия в кибератаках.

Однако премьер Франции Себастьстен Лекорню решение суда не подписал. Касаткин был обменян на француза Лорана Винатье, обвиненного в России в шпионаже.

До злополучной поездки во Францию Касаткин выступал за столичный клуб МБА.

«Даниил находится в лучшие годы своей карьеры и может очень помочь команде. Мы понимаем, что ему потребуется время для адаптации после непростого периода, и будем постепенно увеличивать нагрузку. Уверен, что подписание контракта с ним — отличное решение для обеих сторон», — прокомментировал подписание главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

