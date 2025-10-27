Баскетболист «Зенита» обнаружил в России немало общего с Америкой

Новичок БК «Зенит» Андре Роберсон в разговоре с «Чемпионатом» поделился впечатлениями о жизни в России.

По словам баскетболиста, в России ему было проще адаптироваться, чем во Франции, где он раньше выступал. Роберсон заявил, что не испытал никакого культурного шока при переезде в Россию.

«Тут, как в Америке, большие дороги, большие машины. Во Франции маленькие улочки, везде крошечные автомобили. Так что, на самом деле, Россия больше похожа на Америку, во Франции мне определенно было немного сложнее», — признался баскетболист.

33-летний Андре Роберсон был задрафтован в первом раунде клубом «Миннесота Тимбервулвз». В НБА форвард выступал за «Оклахома-Сити Тандер» и «Бруклин Нетс». Всего он провел 307 матчей в регулярных чемпионатах НБА. Во Франции Роберсон играл за «Шоле» и АСВЕЛ.

