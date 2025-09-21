Баскетболисты из Химок начали турнир памяти Александра Петренко с победы

19 сентября баскетбольный клуб «Химки» провел свой первый матч на турнире памяти капитана команды Александра Петренко, одержав уверенную победу над «Университетом-Югра» из Сургута с результатом 80-59.

Химчане доминировали на протяжении трех четвертей, постоянно удерживая преимущество. Турнир, посвященный памяти Петренко, стал ежегодным соревнованием, в котором участвуют четыре команды из Суперлиги сезона 2025/2026: «Динамо» из Приморья, «Тамбов», «Университет-Югра» и, конечно, «Химки». Для нашей команды эти матчи важны для наработки игровой практики перед стартом официального чемпионата.

В первом игровом дне «Химки» встречались с сургутской командой, и путь к победе был свободен, так как счет по четвертям сложился в их пользу: 23–8, 19–12, 21–20 и 17–19. Завтра, 20 сентября, «Химкам» предстоит игра против «Тамбова» в 17:00 по московскому времени, а заключительный матч в рамках турнира пройдет 21 сентября против «Динамо».

Трансляцию всех встреч турнира можно наблюдать в официальной группе БК «Химки», где болельщики смогут поддержать команду и следить за ее успехами.

