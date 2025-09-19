В Химках дорожники установили «лежачий полицейский» для самокатов
Искусственные неровности для самокатов обустроили в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках на тротуаре рядом со входом в школу «Триумф», которая находится между улицами Первомайской и Московской, обустроили «лежачие полицейские», искусственные неровности помогут заставить водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) снижать скорость рядом с детскими учреждениями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Инспектор по пропаганде БДД лейтенант полиции Ангелина Врабие уточнила, что руководство школы обратилось к Госавтоинспекции по Московской области, чтобы обезопасить детей от водителей самокатов, гироскутеров и велосипедов.
«Администрация школы обратилась к Госавтоинспекции с просьбой решить проблему безопасности на этом участке. Госавтоинспекция поставила заместителю главы Химок вопрос о безопасности детей, которые выходят из школы и могут попасть под колеса самоката», — сообщила Ангелина Врабие.
