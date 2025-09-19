В Химках дорожники установили «лежачий полицейский» для самокатов

В Химках на тротуаре рядом со входом в школу «Триумф», которая находится между улицами Первомайской и Московской, обустроили «лежачие полицейские», искусственные неровности помогут заставить водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) снижать скорость рядом с детскими учреждениями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.