Баскетболисты из «Химок» обыграли «Динамо» из Владивостока

Спортсмены из баскетбольного клуба «Химки» обыграли «Динамо» из Владивостока в ходе первого матча серии плей-офф Суперлиги, который прошел в баскетбольном Центре «Химки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Игра завершилась со счетом 76:75, представители Подмосковья повели 1-0 в серии до трех побед. В числе самых результативных игроков оказались Кирилл Попов, Илья Сорокин и Александр Мальцев. После игры в округе прошла церемония награждения баскетболистов из Химок бронзовыми медалями за третье место в регулярном сезоне Fonbet чемпионата России — Суперлига.

В сообщении уточнили, что вторая игра команд пройдет во вторник, 1 апреля, вход на территорию баскетбольного центра свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.