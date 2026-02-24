Баскетболисты ЦСКА с приключениями добрались из Краснодара в Москву

Баскетбольный клуб ЦСКА рассказал о том, что в ночь на вторник, 24 февраля, команда благополучно вернулась из Краснодара в Москву. Армейцы не смогли вылететь в запланированное время из-за отмен и переносов рейсов.

В итоге команда отправилась в столицу на рейсе из Ставрополя.

«Путь домой получился более долгим, но все же комфортным. Наша отдельная благодарность водителю автобуса железнодорожников Юрию Перочиннику, как настоящему солдату, безоговорочно пожертвовавшему праздничным выходным ради важного для нас переезда», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Матч Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА завершился убедительной победой гостей — 92:63. Армейцы выиграли уже 17-й матч подряд. ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 26 победами на 28 матчах. «Локомотив-Кубань» располагается на четвертой строчке — 19 побед в 30 играх.

