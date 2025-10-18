Баскетбольный клуб «Химки» возглавил Суперлигу после четвертой победы подряд

Баскетбольный клуб «Химки» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Суперлиги и уверенно поднялся на первую строчку турнирной таблицы.

В последней игре команда встретилась с «Динамо» из Грозного и успешно завершила матч со счетом 66:64. Игра началась с напряженной борьбы, где обе команды демонстрировали высокий уровень игры. Однако ключевым моментом стал бросок Павла Лобарева за 2 секунды до конца первой четверти, что позволило «Химкам» выйти вперед с минимальным преимуществом в 1 очко.

Во второй четверти игроки «Химок» значительно улучшили свою игру и смогли увеличить разрыв. Виктор Заряжко проявил себя в атаке, а защита команды обеспечила надежную преграду для соперника. К перерыву «Химки» создали 10-очковый отрыв, что добавило уверенности команде. В итоге матч завершился победой «Химок» с итоговым счетом 66:64.

В следующем домашнем матче баскетболисты «Химок» сыграют 25 октября против команды «ЦСКА-2». Игра начнётся в 14:00 в баскетбольном центре «Химки». Для болельщиков вход будет бесплатным, что создаст отличную атмосферу поддержки для наших игроков.

Ранее сообщалось, что в Химках прошло награждение тренеров и преподавателей спортшколы олимпийского резерва № 1 по баскетболу, которая отметила свой полувековой юбилей. Выпускниками учреждения являются призеры Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта России, игроки лучших баскетбольных клубов.