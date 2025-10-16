В Химках прошло награждение тренеров и преподавателей спортшколы

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках тренеров и преподавателей спортивной школы олимпийского резерва № 1 по баскетболу, которая отметила свой полувековой юбилей, наградили знаками отличия и благодарственными письмами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

Директору школы Юрию Владимировичу Сорокину передали сертификат для развития учреждения. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский вручил специальные награды ветеранам школы, которые проработали в учреждении более 40 лет.

«Уважаемый коллектив, тренеры-преподаватели, воспитанники, выпускники спортивной школы олимпийского резерва № 1! Желаю новых побед, больших турниров, успешных выступлений! С праздником! Все только начинается!» — отметила глава Химок Елена Землякова.

В торжественном мероприятии по случаю юбилея приняли участие чемпион НБА Тимофей Мозгов, руководитель департамента национальных и резервных команд Российской федерации баскетбола Сергей Моня, комментатор Дмитрий Губерниев со своей музыкальной группой Guber band, а также депутат Инна Монастырская.

Отметим, что выпускниками учреждения являются призеры Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта России, игроки лучших баскетбольных клубов.

