Батраков назвал партнера по сборной пофигистом

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в разговоре с «Советским спортом» поделился своим мнением о партнере по сборной из «Зенита» Максиме Глушенкове.

Журналисты предположили, что Глушенков может «поиграться» с фанатами, например, демонстративно не празднуя покер. Полузащитник «Зенита» отметился четырьмя забитыми мячами в матче РПЛ в сентябре против «Оренбурга» (5:2).

«Просто надо знать Макса. Он пофигист, ему вообще без разницы, что ему говорят. Поэтому и выходит на поле играть, кайфовать», — пояснил Батраков.

Железнодорожник уточнил, что сам он к такой степени пофигизма не стремится.

Алексей Батраков был признан лучшим футболистом России по версии журнала «Футбол». 20-летний полузащитник стал самым молодым лауреатом в истории приза. В текущем сезоне Батраков провел 23 матча за «Локомотив» в чемпионате и Кубке России, забив 15 мячей и отдав шесть передач.

