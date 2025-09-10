Батраков признан лучшим игроком лета в РПЛ, в народном голосовании победил Кисляк

20-летний хавбек победил в голосованиях экспертов РПЛ и комментаторов «Матч-ТВ». При этом в «народном» голосовании первое место занял Матвей Кисляк. За хавбека армейцев проголосовали 40,87% болельщиков, 28,21% отдали свой голос полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, 19,07% — Батракову.

В числе номинантов также были Вадим Раков («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Брайан Хиль («Балтика») и Дмитрий Воробьев («Локомотив»).

Алексей Батраков лидирует в списке лучших снайперов чемпионата. В семи матчах РПЛ он забил семь мячей и отдал две передачи.

«Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Он больше, чем полкоманды — это точно. Батраков на второй год не то что подтверждает уровень, а становится еще сильнее», — прокомментировал свой выбор эксперт Владислав Радимов.

Ранее стало известно, что портал Transfermarkt уравнял Батракова по трансферной стоимости со знаменитым португальцем Криштиану Роналду.