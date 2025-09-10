Батраков сравнялся с Криштиану Роналду по одному показателю

Ресурс оценивает 20-летнего россиянина и 40-летнего португальца в €12 млн. Отметим, в сентябре прошлого года Батраков оценивался в €5 млн, а перед стартом сезона 2024/25 в €800 тыс.

Алексей Батраков лидирует в списке лучших снайперов РПЛ, забив семь мячей в семи матчах. Еще дважды полузащитник отличился в играх на Кубок России.

Криштиану Роналду успел дважды забить в трех матчах сезона за саудовский «Аль-Наср». Также португалец трижды отличился в двух последних матчах за национальную команду. Роналду продолжает наращивать рекорд по голам за сборную и довел их число до 141.