«Локомотив» хочет заработать летом на продаже лидеров до 50 млн евро

Московский «Локомотив» оказался в непростой финансовой ситуации и рассчитывает поправить ее за счет продажи ведущих игроков летом, сообщил портал Legalbet.

По данным источника, руководство клуба на недавнем совещании пришло к выводу, что необходимо продавать лидеров и стараться развивать молодых игроков.

Первой ласточкой может стать полузащитник Артем Карпукас, который по сообщениям СМИ, уже договорился о личном контракте с «Зенитом». Также железнодорожники могут расстаться с полузащитником Алексеем Батраковым, своим самым дорогим активом, нападающим Дмитрием Воробьевым, которого обхаживает «Спартак», и защитником Сесаром Монтесом.

Всего от этих продаж «Локомотив» планирует выручить €40-50 млн.

В минувшем сезоне железнодорожники завоевали бронзовые медали чемпионата России.