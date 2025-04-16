Baza: известный продюсер Шарапов угрожает актрисе «Ленкома» Митрошиной «войной»

Инцидент, из-за которого, как утверждает девушка, она лишилась хороших ролей в больших проектах, произошел в июне 2023 года в Москве. Митрошина возвращалась с вечерней репетиции, когда неожиданно на нее наехал самокат, которым управлял 13-летний подросток.

Актриса получила серьезные травмы, в том числе тройной перелом челюсти, и была госпитализирована. Митрошиной пришлось ставить брекеты, которые ей предстоит носить еще как минимум два года.

Мальчик, совершивший наезд, отделался незначительными травмами. Как позже выяснилось, подросток оказался сыном продюсера Шарапова.

Алена утверждает, что после аварии она потеряла множество возможностей для кастинга и продвижения своей карьеры. Кроме того, ей поступали угрозы от самого Шарапова с обещанием «устроить войну», если она не прекратит рассказывать об этой истории.

«Я в брекетах, а это не совсем интересно нашей киноиндустрии. Мне еще два года ходить в брекетах, это очень большие деньги… Да бог бы с ними, с этими деньгами, я от людей даже „простите“ не услышала», — рассказала девушка.

При этом, отмечает Baza, Шарапов утверждает, что его семья сделала все возможное для помощи Митрошиной, пока она и ее окружение не начали вымогать деньги. Он опубликовал переписку с мужем актрисы, на которой видно, что продюсер действительно отправлял средства на лечение.

Отмечается, что актриса уже год ведет судебную тяжбу с Шараповым, требуя 6 млн руб. в качестве компенсации за моральный ущерб, вред и утраченные доходы.

Ранее стало известно, что звезду сериала «Универ. Новая общага» Настасью Самбурскую сбили на мопеде в центре Москвы.