Звезду «Универа» Самбурскую сбили на мопеде в центре Москвы

Настасья Самбурская, известная по роли в сериале «Универ», попала в аварию. Инцидент произошел накануне в центре Москвы, когда актриса вместе с подругой переходили дорогу по зебре. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале Starhit.ru.

Свидетели происшествия рассказали, что Самбурская получила сильный удар, после чего ее отбросило на капот проезжавшего автомобиля.

«Сначала прямо перед звездой затормозил внедорожник, после чего внезапно ее задел мопед», — пишет Starhit.ru.

После происшествия водитель внедорожника незамедлительно пришел на помощь Самбурской. Мужчина на скутере проехал еще несколько метров, после чего упал. К счастью, он был в шлеме, поэтому серьезных травм не получил.

Сообщается, что на место вызвали медиков. Однако Самбурская отказалась от госпитализации и покинула место происшествия.

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