Baza: в Москве госпитализирован актер Сергей Белоголовцев

В Москве госпитализирован Сергей Белоголовцев. Как сообщила «Baza», 60-летний радиоведущий и шоумен оказался в одной из московских больниц утром 11 декабря.

У Белоголовцева предполагается аппендицит, и его поместили в хирургическое отделение, где ему срочно провели операцию.

Актера перевезли в больницу из клиники, в которую он обратился для планового обследования. Ранее у него подозревали инсульт. Операция завершилась удачно. Выписка актера запланирована на эту субботу, и он уже чувствует себя хорошо.

Белоголовцев известен как создатель и исполнитель ролей в комедийном сериале «33 квадратных метра». Также он участвовал в съемках «Ералаша», «Моей прекрасной няни», «Папиных дочек», «Ворониных» и других проектов.

Ранее сообщалось, что у актера Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника.