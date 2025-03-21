Бедрос Киркоров получил бесплатное захоронение на Троекуровском кладбище

Бедросу Киркорову бесплатно дали место за 7 млн руб. на Троекуровском кладбище

Культура и спорт

Фото: [flickr.com]

Бедросу Киркорову было предоставлено бесплатное захоронение на Троекуровском кладбище, где стандартная стоимость участков варьируется от 2 до 7 млн руб., в зависимости от престижности места, сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно сведениям канала, место упокоения отца известного певца Филиппа Киркорова расположено вблизи главной аллеи, неподалеку от могил Бориса Моисеева, Валентина Юдашкина и Ирины Мирошниченко.

Бедрос Киркоров является заслуженным и народным артистом Российской Федерации, а также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее появились кадры места, где похоронят Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище.