Бедрос Киркоров получил бесплатное захоронение на Троекуровском кладбище
Бедросу Киркорову бесплатно дали место за 7 млн руб. на Троекуровском кладбище
Фото: [flickr.com]
Бедросу Киркорову было предоставлено бесплатное захоронение на Троекуровском кладбище, где стандартная стоимость участков варьируется от 2 до 7 млн руб., в зависимости от престижности места, сообщил телеграм-канал Mash.
Согласно сведениям канала, место упокоения отца известного певца Филиппа Киркорова расположено вблизи главной аллеи, неподалеку от могил Бориса Моисеева, Валентина Юдашкина и Ирины Мирошниченко.
Бедрос Киркоров является заслуженным и народным артистом Российской Федерации, а также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее появились кадры места, где похоронят Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище.