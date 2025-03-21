Стали известны соседи Бедроса Киркорова по Троекуровскому кладбищу

Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище, и телеграм-канал SHOT опубликовал видео с подготовленным для траурной церемонии участком.

На Троекуровском кладбище идут последние приготовления к погребению народного артиста России Бедроса Киркорова.

«Место захоронения выбрали рядом с другими деятелями культуры: Борисом Моисеевым, Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным, Вячеславом Добрыниным и Сергеем Доренко», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева, певица и бывшая жена сына Бедроса Киркорова Филиппа, не приедет в РФ на церемонию похорон. Об этом сообщил ее представитель. Знакомые с ситуацией люди допустили, что причиной этого может стать сложное финансовое положение.