Беги вдоль Оки: уже в эту субботу в Подмосковье пройдет «Боксзабег»

Уже в эту субботу в подмосковном Серпухове состоится туристическое событие «Боксзабег», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Слоган мероприятия — «Беги вдоль Оки», оно направлено на популяризацию здорового образа жизни, создание позитивного имиджа Серпухова и увеличение турпотока в город в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В рамках мероприятия планируется два забега — на дистанции длинною четыре и девять километров. Оба маршрута охватывают живописные улицы города. Также планируются забеги для детей и семейных команд.

Для гостей «Боксзабега» подготовлена насыщенная программа. Все желающие смогут посетить показательные бои спортсменов, принять участие в спортивных и интеллектуальных играх, посмотреть интерактивные спектакли и сдать нормы ГТО. В завершении мероприятия состоится концерт, на котором выступят известные российские исполнители.

Для участия нужно заранее зарегистрироваться по ссылке. Организаторы «Боксзабега» — Фонд сохранения культурного наследия и общественное движение «Здоровое Отечество» при поддержке Федерации бокса РФ и областного Минкульта.

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