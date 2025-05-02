Беглый иноагент Троицкий: после запрета Орбакайте Пугачева в Латвию ни ногой

Музыкальный эксперт Артемий Троицкий выразил мнение, что после того, как Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию, ее мать, известная артистка Алла Пугачева, живущая сейчас на Кипре, вряд ли посетит прибалтийскую страну в обозримом будущем. Об этом он сообщил в интервью изданию argumenti.ru .

Накануне Кристине Орбакайте власти не разрешили въехать на территорию Латвию после ее выступления в Крыму. В Юрмале у исполнительницы были запланированы концерты на май.

Троицкий* полагает, что решение Орбакайте запретить выступления в России связано с политическим пиаром перед выборами в стране.

«Власти и, в частности, бюрократы всегда хотят как-то выслужиться. Думаю, что латвийские чиновники решили проявить образцово-показательную бдительность и, получив, возможно, доносы от недоброжелателей Кристины, они решили все это дело запустить. <…> Из этого следует, что Пугачева в Латвию более не приедет», — предположил Троицкий*.

В то же время, обозреватель с долей юмора подчеркнул, что для населения Латвии отказ от выступлений Аллы Пугачёвой не станет серьезной проблемой. Он также выразил сомнение в том, продолжит ли Максим Галкин, супруг Пугачевой, и дальше выступать в Латвии.

Ранее певица Лариса Долина впервые рассказала, почему ее невзлюбила Пугачева.

* — признан иноагентом в РФ