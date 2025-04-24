Долина впервые рассказала, почему ее невзлюбила Пугачева

Артистка Лариса Долина рассказала о конфликте с певицей Аллой Пугачевой и том, как ей удалось сделать из стихов настоящий хит. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на программу «Легенда» на RTVI.

Во время программы звезда вспомнила эмоциональную историю создания хита «Погода в доме». Она рассказала, что за успехом крылись ссоры и недопонимание, в частности так случилось с Примадонной. По словам Долиной, Пугачевой не понравилось, что блондинка стала работать с композитором Русланом Горобцом. Он написал музыку на стихи Михаила Танича за рекордные три дня.

«Она стала меня недолюбливать, так как раньше она работала с композитором Русланом Горобцом. А я к ней всегда с большим уважением относилась», — сообщила Лариса Александровна.

По словам Долиной, с тех пор они не слишком часто контактировали с Примадонной. Теперь певицы живут совершенно по-разному. Долина продолжает выступать в России, пока Пугачева живет за границей и практически не занимается творчеством. Лишь за много лет она выпустила несколько песен на военную тематику.

Напомним, что летом 2024 года Ларису Долину обманули. Она заявляла, что ее квартиру вовлекли в аферу при продаже. Лишь в конце марта 2025 года певица через суд доказала, что сделка была недействительной. Право на собственность вернули знаменитости.