Бейсбольная команда «Единорог» стала победителем четвертого Кубка Олимпии «Все звезды» в Балашихе

В Балашихе прошел турнир по бейсболу — четвертый Кубок Олимпии «Все звезды». Мероприятие организовали Благотворительный фонд «Надежная смена», ООО «Астралогика» и бейсбольный клуб «Олимпия».

В турнире приняли участие 78 человек в возрасте от 13 до 16 лет из 15 бейсбольных клубов России и Белоруссии в составе шести команд — «Дракон», «Единорог», «Кентавр», «Орел», «Стрелец» и «Феникс».

В результате победу одержала команда «Единорог». Второе место заняла команда «Орел», третье — «Кентавр».

Фото: [ Благотворительный фонд «Надежная смена» ]

Также определили лучших игроков, которые получили индивидуальные награды. В их число вошли представители Подмосковья. Так, Филипп Деев из Балашихи признан лучшим питчером, а Ильдар Аюпов тоже из Балашихи получил награду как MVP турнира.

В рамках турнира прошел мастер-класс по бейсболу-5 с участием бронзового призера Европы Андрея Лобанова и комиссара бейсбола-5 в России Александра Чумакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортобъекты построят и реконструируют в этом году в области.