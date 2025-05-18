Бекхэм подарил Овечкину свои бутсы с автографом и «скромной» подписью

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм сделал неожиданный подарок российскому хоккеисту Александру Овечкину — преподнес ему бутсы с автографом, но с весьма скромной (в кавычках) подписью. Об этом сообщают некоторые спортивные издания.

Когда британский юмор встретился с российской силой, стало очевидно, что у Бекхэма есть некоторые проблемы спростейшей арифметикой.

«Поздравляю с 895 голами — немногим больше, чем у меня», — написал британец на бутсах.

Бекхэм, конечно, человек сдержанный — он не стал упоминать, что за свою карьеру поразил ворота соперников только 127 раз.

Ранее сообщалось, что Овечкин подарил именной джерси белорусскому президенту Александру Лукашенко после поздравлений с рекордом НХЛ. Подаренная вещь займет почетное место в экспозиции музея, расположенного во Дворце Независимости в Минске.