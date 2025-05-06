Овечкин подарил Лукашенко именной джерси с автографом

Александр Овечкин, российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз», передал именной хоккейный джерси с личной подписью Александру Лукашенко, президенту Белоруссии. Поводом для такого жеста послужили поздравления с установлением нового рекорда по количеству голов, забитых в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Информацию об этом распространил телеграм-канал «Пул Первого», принадлежащий пресс-службе главы белорусского государства.

Согласно опубликованному сообщению, подаренный джерси займет почетное место в экспозиции музея, расположенного во Дворце Независимости.

В телеграм-канале также размещены фотографии, на которых запечатлены Овечкин, временный поверенный в делах Белоруссии в Соединенных Штатах и джерси «Вашингтон Кэпиталз» с автографом хоккеиста. На свитере имеется надпись, адресованная президенту Белоруссии: «Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ».

Ранее сообщалось, что канадские болельщики пытались спровоцировать Овечкина.