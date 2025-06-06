Бекхэм получит титул «сэр» за заслуги в футболе и благотворительности

Как сообщило издание The Sun, Дэвид Бекхэм, экс-игрок национальной сборной Англии по футболу, готовится к получению рыцарского звания. Официальное заявление по этому поводу ожидается в конце первого июня.

Ожидается, что имя прославленного футболиста будет внесено в список наград, приуроченных ко дню рождения монарха Великобритании Карла III. Бекхэм сможет использовать приставку «сэр» к своему имени, а его супруга Виктория получит титул «леди».

Причиной для награждения Бекхэма послужили его значительные достижения в английском футболе, а также активная благотворительная работа.

Напомним, что англичанин завершил профессиональную карьеру футболиста в 2013 году. За время выступлений он играл за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Престон», мадридский «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». Кроме того, бывший полузащитник забил 17 мячей в 115 играх за национальную команду Англии.

Ранее сообщалось, что вингер «Спартака» травмировался в матче за национальную команду.