Бекхэм рассказал о полученной тяжелой травме

Бывший капитан сборной Англии, 49-летний Дэвид Бекхэм, поучаствовал в откровенной фотосессии и поделился подробностями о своей карьере, которые ранее предпочитал скрывать. Об этом пишет The Voice со ссылкой на журнал Men’s Health UK.

В этом году футболист отметит 50-летие, но до сих пор может похвастаться подтянутой формой. Недавно он позировал топлес для глянцевого журнала, а также рассказал, что в конце его карьеры виновата серьезная травма.

В интервью спортсмен признался, что серьезно повредил позвоночник во время игры за «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2011 году. При этом врачи не сразу обнаружили проблемы, а также дали Бэкхему плохой препарат. В итоге боли возвращались, что привело к уходу из спорта в 2013 году.

. «На самом деле я сломал спину. Я жил в Лос-Анджелесе и повредил позвоночник. <...> В конце моей игровой карьеры я получил серьезную травму ахиллова сухожилия, но теперь оно меня не беспокоит, несмотря на разрыв. На самом деле больше всего у меня болит спина и левое бедро. Я делал рентген, МРТ — это просто износ», — рассказал спортсмен.

Дэвид Бэкхем отметил, что вынужден постоянно ходить в спортзал. Компанию ему составляет жена Виктория, с которой он вместе уже 25 лет. По словам спортсмена, он восхищается своей супругой, которая поддерживает его и нередко выступает как соперница падел-теннисе.

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