Спортсмен Погребняк ответил на слухи о скорой свадьбе

Бывший футболист сборной России и обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Павел Погребняк опубликовал снимок из ЗАГСа и вызвал вопросы у поклонников. KP.RU удалось выяснить, насколько правдивы слухи о скорой свадьбе звезды спорта.

Павлу Погребняку 41 год, за который он неоднократно был в отношениях. Последней из его жен была Мария Погребняк, с которой он официально развелся в 2023 году по обоюдному согласию. Пара признавалась, что утратила чувства. Вместе уральский футболист и блогерша прожили 17 лет, за которые стали родителями трех мальчиков. Ради детей бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

Теперь, когда Павел является завидным женихом, все больше разговоров крутится вокруг его личной жизни. Однако как раз ее футболист скрывает от общественности, вызывая еще больше интереса у поклонников. По этой же причине он не стал вдаваться в подробности о том, что происходит на его любовном фронте сейчас. Однако появление снимка из ЗАГСа в беседе с «КП — Екатеринбург» объяснил.

«Да, решился, представляете. Но только не я, я мой друг. А все, что касается моей личной жизни – это конфиденциальная информация. Не публичные люди», — заявил корреспонденту футболист.

Таким образом слухи о скорой женитьбе Павла Погребняка не подтвердились.

Напомним, что в конце августа 2024 года Мария Погребняк вышла замуж во второй раз. Избранником блондинки стал бизнесмен Игорь Гловинский. В сентябре прошлого года у пары появился сын. Сама Мария Погребняк делилась впечатлениями с поклонниками о материнстве, которое познала в пятый раз.