Бекхэм, Свифт и другие: звезды, над которыми издевались в школе
Фото: [Evan Agostini/ Invision/AP/TASS]
Кажется, что всемирно известные звезды урвали в жизни счастливый билет: их любят, им подражают, их приглашают в интересные и дорогие проекты. Однако их жизнь не всегда была радужной — многие прошли через большие трудности на пути к популярности.
Рассказываем о знаменитостях, над которыми издевались в школе.
Тейлор Свифт
Известная американская певица Тейлор Свифт сталкивалась с буллингом из-за своих творческих интересов. Еще в школе она начала сочинять песни и увлекалась вокалом, а одноклассники смеялись над ней.
Фото: [Charles Sykes/AP/TASS]
Свифт призналась, что поведение обидчиков закалило ее характер. Она научилась справляться с трудностями и во многом именно благодаря этому добилась успеха.
Джеки Чан
Знаменитый гонконгский актер и каскадер Джеки Чан, ловко вырубающий злодеев в кадре, в школе совсем не мог за себя постоять. Сверстники обижали его, пока он не увлекся кунг-фу и не начал заступаться за других.
Фото: [Zuma\TASS]
В отличие от школьных задир, Чан уже в детстве посещал занятия пекинской оперы и интересовался актерской игрой. Уже в возрасте восьми лет его пригласили играть в кино в качестве массовки, а со временем он дошел и до главных ролей.
Виктория Бекхэм
Британский модельер Виктория Бекхэм выросла в обеспеченной семье, из-за чего одноклассники издевались над ней. Она признавалась, что в нее кидали грязью, толкали в лужи и иногда даже били.
Фото: [Zuma\TASS]
В будущем школьные обиды не помешали Бекхэм стать популярной и успешной. Она увлеклась музыкой и прославилась благодаря поп-группе Spice Girls.
Меган Фокс
Американская актриса и модель Меган Фокс столкнулась с издевательствами со стороны девочек в своей школе. Они были недовольны повышенным вниманием мальчиков к Фокс, которая казалась им привлекательной.
Фото: [Evan Agostini/ Invision/AP/TASS]
В будущем ей удалось добиться немалых высот в кинокарьере и стать одной из самых востребованных актрис.
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