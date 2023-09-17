Бекхэм, Свифт и другие: звезды, над которыми издевались в школе

Кажется, что всемирно известные звезды урвали в жизни счастливый билет: их любят, им подражают, их приглашают в интересные и дорогие проекты. Однако их жизнь не всегда была радужной — многие прошли через большие трудности на пути к популярности.

Рассказываем о знаменитостях, над которыми издевались в школе.

Тейлор Свифт

Известная американская певица Тейлор Свифт сталкивалась с буллингом из-за своих творческих интересов. Еще в школе она начала сочинять песни и увлекалась вокалом, а одноклассники смеялись над ней.

Фото: [ Charles Sykes/AP/TASS ]

Свифт призналась, что поведение обидчиков закалило ее характер. Она научилась справляться с трудностями и во многом именно благодаря этому добилась успеха.

Джеки Чан

Знаменитый гонконгский актер и каскадер Джеки Чан, ловко вырубающий злодеев в кадре, в школе совсем не мог за себя постоять. Сверстники обижали его, пока он не увлекся кунг-фу и не начал заступаться за других.

Фото: [ Zuma\TASS ]

В отличие от школьных задир, Чан уже в детстве посещал занятия пекинской оперы и интересовался актерской игрой. Уже в возрасте восьми лет его пригласили играть в кино в качестве массовки, а со временем он дошел и до главных ролей.

Виктория Бекхэм

Британский модельер Виктория Бекхэм выросла в обеспеченной семье, из-за чего одноклассники издевались над ней. Она признавалась, что в нее кидали грязью, толкали в лужи и иногда даже били.

Фото: [ Zuma\TASS ]

В будущем школьные обиды не помешали Бекхэм стать популярной и успешной. Она увлеклась музыкой и прославилась благодаря поп-группе Spice Girls.

Меган Фокс

Американская актриса и модель Меган Фокс столкнулась с издевательствами со стороны девочек в своей школе. Они были недовольны повышенным вниманием мальчиков к Фокс, которая казалась им привлекательной.

Фото: [ Evan Agostini/ Invision/AP/TASS ]

В будущем ей удалось добиться немалых высот в кинокарьере и стать одной из самых востребованных актрис.

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