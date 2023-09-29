Белорусских паралимпийцев допустили к Паралимпиаде-2024

Белорусские паралимпийцы смогут принять участие в Паралимпиаде-2024, которая пройдет в Париже, в нейтральном статусе.

Такое решение принято по итогам голосования на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC), которое прошло 29 сентября в Бахрейне. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Генассамблея также проголосовала за частичное приостановление членства Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ) в организации.

29 сентября аналогичное решение приняли в отношении паралимпийцев из России. Их также допустили к участие в турнире в 2024 году в нейтральном статусе – то есть без гимна и флага своего государства. Членство Паралимпийского комитета России также приостановили в IPC.

Паралимпиада-2024 будет проходить в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Из-за начала спецоперации РФ на Украине IPC отстранил от участия в международных турнирах спортсменов из России и Белоруссии.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне заявил, что специальная военная операция РФ на Украине распланирована до 2025 года.