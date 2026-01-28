«Белые розы» навсегда: в Подольске оживили кадры последнего концерта Шатунова

В подмосковном Подольске завершились съемки документального фильма о жизни и творчестве певца Юрия Шатунова. Работа над кинолентой проходила в стенах Дворца культуры «Октябрь» — на той самой сцене, где артист дал свой последний концерт, выяснил REGIONS .

Съемочная группа федерального телеканала провела несколько дней в историческом для поклонников певца месте. По данным телеграм-канала ДК «Октябрь», выбор локации не был случайным: создатели фильма намерены воссоздать атмосферу завершающего этапа карьеры музыканта. Проект обещает стать масштабным исследованием творческого пути солиста группы «Ласковый май».

Важным визуальным материалом стали эксклюзивные кадры последнего выступления артиста, предоставленные съемочной группой телеканала «Кварц». Эти архивные записи, по мнению создателей, должны стать эмоциональным центром будущей документальной ленты.

Работа над фильмом находится на стадии монтажа и постпродакшна. Точная дата премьеры проекта на телевидении, как и его полное название, пока не анонсируются. Однако сам факт запуска производства свидетельствует о сохраняющемся интересе к наследию музыканта, чьи песни стали символом целой эпохи.

Культурные обозреватели отмечают растущий тренд на документальное осмысление новейшей истории российской эстрады. Проект о Шатунове может стать одним из первых в серии подобных работ, посвященных ключевым фигурам отечественной музыкальной индустрии 1990-2000-х годов. Ожидается, что фильм включит как архивные материалы, так и интервью с людьми, работавшими с певцом на разных этапах его карьеры.

Ранее РИА Новости сообщало, что российский суд признал ничтожным договор о передаче Разину прав на песни «Ласкового мая».