Бен Аффлек стал волонтером в приюте для бездомных после того, как его дом уцелел при пожарах в Калифорнии

После недавних трагических пожаров в Лос-Анджелесе американский актер Бен Аффлек решился на благородный шаг — он стал волонтером в центре для бездомных, сообщил журнал The Voice. Также отмечается, что удивительным образом его особняк стоимостью $20 млн остался нетронутым в результате буйства стихии.

52-летний Аффлек посетил приют, расположенный в районе Пасифик-Палисейдс, где осмотрел территорию и обсудил первоочередные задачи с другими волонтерами. Двукратный обладатель «Оскара» отметил, что сейчас он обязан поддержать тех, кто оказался в беде. На данный момент в округе насчитывается более 75 тыс. бездомных.

Пожары, которые охватили Лос-Анджелес в начале января, нанесли тяжелый урон, уничтожив дома и инфраструктуру в Пасифик-Палисейдс и Альтадене. Во время трагедии Аффлек смог укрыться в доме своей бывшей жены Дженнифер Гарнер, который также уцелел.

Интересно, что Гарнер уже активно занимается благотворительностью, участвуя в организации World Central Kitchen, где помогает доставлять еду нуждающимся. По данным Daily Mail, церковь, которую актриса регулярно посещала, сгорела дотла. Одна из ее подруг погибла.

Среди других знаменитостей, потерявших свои дома, оказались Мэл Гибсон, Пэрис Хилтон и Джефф Бриджес. Ранее журнал The Voice также сообщил, что актриса Мерил Стрип сбежала от пожара в Калифорнии через дыру в соседском заборе.