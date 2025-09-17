«Бенфика» отправила в отставку главного тренера после сенсационного поражения от «Карабаха»
Португальская «Бенфика» отправила в отставку главного тренера Бруну Лаже сразу после сенсационного поражения от азербайджанского «Карабаха» на старте Лиги чемпионов.
Об этом сразу после матча объявил президент «Бенфики» Руй Кошта.
49-летний Лаже проработал в команде один год. Под его руководством «Бенфика» заняла второе место в чемпионате страны и выиграла Кубок Португалии. В текущем чемпионате команда набрала 10 очков в четырех матчах.
По данным Metro, новым тренером «Бенфики» может стать Жозе Моуринью. Сообщается, что знаменитый португалец уже ведет переговоры с клубом.
