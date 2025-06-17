В НХЛ считают Бобровского главным претендентом на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли

Авторы сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) включили российского вратаря «Флорида Пантерз» в число главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф).

Бобровский одержал 15 побед в 22 матчах Кубка Стэнли, пропуская в среднем 2,26 шайбы и отражая 91,2% бросков. Россиянин сделал три шатаута и неоднократно выручал команду в сложнейших ситуациях.

Журналист Дэн Розен считает, что Бобровский должен был получить «Конн Смайт Трофи» еще год назад, когда он внес значительный вклад в победу «Флориды» в Кубке Стэнли. Однако тогда приз отдали нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, несмотря на то что его команда проиграла в финальной серии.

Кроме Бобровского на «Конн Смайт Трофи» претендуют нападающие «Флориды» Александр Барков, Сэм Беннетт и Брэд Маршан, а также форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

«Флорида» ведет в финальной серии у «Эдмонтона» со счетом 3-2. В ночь на 18 июня «Пантерз» принимают «Ойлерз» на своей площадке.

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