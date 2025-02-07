Беременная Меган Фокс ограничила общение с отцом ее будущего малыша

Несмотря на то, что пара продолжает контактировать, Меган лишь изредка переписывается с артистом.

Фокс и Бейкер начали встречаться в 2020 году после совместной работы над фильмом «Полночь на злаковом поле». Их роман мгновенно стал предметом обсуждений в Голливуде.

В прошлом году актриса рассекретила свою беременность от Бейкера. Однако вскоре стало известно, что рэпер тайно переписывался с другими женщинами в соцсетях. Из-за этого Меган приняла решение прекратить отношения с Колсоном, который причинил ей тем самым боль. Теперь актриса старается не думать о нем и сосредоточиться на своем эмоциональном восстановлении.

Несмотря на разрыв, близкие Меган уверяют, что она не хочет лишать своего ребенка отца и не будет препятствовать общению между ними в будущем.

В своей книге «Плохие мальчики ядовиты» актриса откровенно рассказала о пережитом горе. Она забеременела от Бейкера, и у них должна была родиться девочка. Однако на 10 неделе у ребенка перестало биться сердце. Музыкант всеми силами поддерживал избранницу, они справились с этой болью вместе.

У Фокс есть трое детей от бывшего супруга Брайана Остина Грина, который критически отозвался о расставании Бейкера с беременной Меган.