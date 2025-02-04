Брайан Остин Грин разозлился на Machine Gun Kelly из-за беременной Меган Фокс

Бывший муж актрисы Меган Фокс, американский актер Брайан Остин Грин, раскритиковал рэпера Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly) за то, что оставил ее беременной, пишет журнал Voice. Грин выразил возмущение тем, что Келли не окружил актрису заботой и поддержкой в этот важный для нее период.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились в 2004 году. В 2010 они официально стали мужем и женой. Бывшие супруги после развода сохранили теплые отношения. В браке у них родились трое детей — Ноа, Боди и Джорни.

В социальных сетях Грин описал свою позицию, сопроводив пост одной из песен Machine Gun Kelly «Не отпускай меня». Стоит отметить, что Келли ранее сделал оскорбительное замечание относительно чувств Меган, что, по мнению Грина, указывает на попытку Келли избежать ответственности за разрыв с актрисой.

«Я надеюсь, что для нее, для ребенка и для наших детей все сложится наилучшим образом», — отметил Грин.

Напомним, 38-летняя Меган Фокс и 34-летний Machine Gun Kelly начали встречаться летом 2020 года и объявили о своей помолвке в ноябре 2022 года. Однако в декабре того же года пара рассталась из-за переписок Келли с другими женщинами.

По информации из окружения Фокс, она не переживает из-за разрыва с Келли. Актриса намерена сосредоточиться на своей беременности. Она живет одна и почти не общается с Келли, находясь в хорошем настроении и испытывая радость от ожидаемого материнства.

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