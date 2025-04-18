Беременная невестка Валерии обратилась к врачу из-за плохого самочувствия

Невестка известной российской певицы Валерии (Валерии Перфиловой) Лиана Шульгина, находясь на 39-й неделе беременности, почувствовала себя плохо, пишет журнал Super. Отмечается, что девушка пожаловалась на боли в горле и слабость.

Лиана решила обратиться к врачу. Блогер также отметила, что ее дочь Селин тоже пожаловалась на насморк и повышенную температуру.

Лиана вышла на связь с подписчиками из клиники, где ей провели обследование. Врач успокоил ее, сообщив, что с малышом и с ней все порядке.

«Была сейчас у врача — у нас с малышом все хорошо! Он уже опустился, но пока еще ждем „дня икс“. Мне сегодня гораздо лучше, чем вчера», — отметила Лиана.

Чтобы подготовиться к родам, медики рекомендовали девушке поставить капельницу с железом. Лиану поместили в дневной стационар для проведения необходимой процедуры.

Лиана и Арсений Шульгин перестали скрывать свои чувства в 2019 году. Через год состоялась их помолвка — Арсений пригласил Лиану в ресторан «Москва-Сити», где сделал ей предложение. В 2021 году у них родилась дочь, Селин — первая внучка Валерии и Пригожина.

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