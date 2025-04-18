«Не комментируем личную жизнь артистов»: PR-менеджер Муцениеце ответила на слухи о ее свадьбе

В последние дни в социальных сетях активно обсуждаются слухи о возможной тайной свадьбе актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги. Поклонники активно спекулируют на эту тему, а PR-менеджер артистки оставила вопросы на эту тему без конкретного ответа.

Многочисленные слухи о свадьбе Муцениеце и Дранги возникли после серии публикаций и совпадений, которые подогрели интерес фанатов. Как пишет журнал Woman.ru, PR-менеджер актрисы не подтвердила и не опровергла информацию. Она лишь указала, что вопросы о свадьбе следует адресовать тем, кто распространил сообщения.

«Мы никак не комментируем личную жизнь артистов», — сказала представитель Муцениеце.

По данным, появившимся в Сети, свадьба была достаточно скромной. В условиях личных испытаний, Муцениеце и самые близкие родственники и друзья, вероятно, предпочли бы избегать лишнего внимания со стороны СМИ и общественности.

Стоит отметить, что ситуация с экс-супругом Агаты также остается напряженной. В апреле суд частично удовлетворил иск актрисы, согласно которому Павле Прилучный обязан передавать 30% своих доходов на обеспечение детей до 2031 года.

После достижения 18-летия их сына Тимофея, который предпочел жить с отцом, сумма поддержки должна снизиться до 25% до момента, пока не исполнится 18 лет их дочери Мие. Точные суммы алиментов при этом не уточнялись.

Ранее сообщалось, что телеведущая Регина Тодоренко проиграла суд против писательницы Дарины Мишиной.