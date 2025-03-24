Беременная Трусова назвала дату своего возвращения на лед после родов

Серебряный призер Олимпийских игр, российская фигуристка Александра Трусова, ранее объявившая о приостановке своей карьеры из-за беременности, сообщила, что планирует вернуться на лед в ноябре, передает журнал The Voice.

20-летняя Трусова и ее 24-летний муж — фигурист Макар Игнатов объявили о том, что ждут ребенка, на недавнем турнире «Русский вызов». После выступления пара выразила благодарность всем, кто поддерживал их.

«Этот турнир для нас был особенным! Мы поделились с вами нашим счастьем. Хотим сказать большое спасибо Первому каналу за то, что нам разрешили раскрыть беременность именно на турнире «Русский вызов»!» — сказала Трусова.

Новости о беременности Трусовой вызвали бурную реакцию среди ее поклонников. Фанаты поздравили будущих родителей. Многие отметили, что с нетерпением ждут возвращения спортсменки на лед.

Пока Александра готовится к материнству, ее муж Макар Игнатов продолжает выступления. Он также примет участие в шоу, организованном Яной Рудковской и Евгением Плющенко. Фигурист планирует порадовать своих поклонников новыми выступлениями уже в апреле.

Александра и Макар начали встречаться в конце 2023 года. В июне прошлого года Игнатов сделал предложение своей возлюбленной на яхте в Санкт-Петербурге, а в августе их отношения закрепились пышной свадьбой в подмосковной усадьбе, о которой долго говорили в медиа.

Ранее эзотерик Майя Королева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» раскрыла тайну беременности фигуристки Александры Трусовой.