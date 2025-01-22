В семье родится мальчик: раскрыта тайна беременности фигуристки Трусовой

Фигуристка Александра Трусова на фоне слухов о своей беременности опубликовала в Instagram* фотографии в полный рост, на которых пока что не видно живота. Однако разговоры о материнстве обоснованы, спортсменка, как минимум, может желать завести ребенка. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Майя Королева.

Карты Таро указали ей на возможную беременность Трусовой. Королева предсказала, что у спортсменки, которая в августе 2024 года вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, родится мальчик. Судьба ребенка обещает быть яркой, успешной и счастливой.

«Это может быть человек с большой жизненной энергией, харизмой и перспективами стать лидером или добиться значительных успехов», — добавила таролог.

Семью Трусовой и Игнатова ждут счастье и гармония. Королева назвала их союз крепким. Супруги могут найти поддержку друг в друге и создать уют в доме, заключила она.

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