Беременная жена Александра Петрова рассекретила пол будущего ребенка

Российский актер Александр Петров и его жена Виктория станут счастливыми родителями мальчика, сообщил инсайдер, на которого ссылается журнал The Voice.

В конце декабря 2024 пара поделилась радостной новостью о том, что ждет ребенка. Также в соцсетях Виктории появились фотографии с отдыха на Мальдивах, на которых был заметен округлившийся живот.

Согласно информации от инсайдера, на недавней гендер-пати, организованной в узком кругу друзей и семьи, пара узнала, что у них родится сын. Отмечается, что Виктория всегда мечтала о мальчике.

Виктория узнала о беременности в Тобольске, где находилась на съемках. Как пишет издание, мама девушки сначала приняла эту информацию за шутку, но вскоре обрадовалась за дочь. А вот мама Петрова сразу поверила и расплакалась от счастья.

Как отмечала супруга актера, беременность проходит достаточно гладко. Виктория рассказала, что получает массу поддержки от своей мамы, которая делится с ней полезными советами. Девушка заявляла, что совсем не боится родов.

Александр и Виктория поженились в сентябре 2023 года. Новость о свадьбе вызвала бурю эмоций в обществе, так как Петров четыре года состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской. О разрыве они не сообщали публично.

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