Беременная жена Александра Петрова рассекретила пол будущего ребенка
The Voice: у Александра Петрова и его жены Виктории скоро родится сын
Фото: [freepik.com]
Российский актер Александр Петров и его жена Виктория станут счастливыми родителями мальчика, сообщил инсайдер, на которого ссылается журнал The Voice.
В конце декабря 2024 пара поделилась радостной новостью о том, что ждет ребенка. Также в соцсетях Виктории появились фотографии с отдыха на Мальдивах, на которых был заметен округлившийся живот.
Согласно информации от инсайдера, на недавней гендер-пати, организованной в узком кругу друзей и семьи, пара узнала, что у них родится сын. Отмечается, что Виктория всегда мечтала о мальчике.
Виктория узнала о беременности в Тобольске, где находилась на съемках. Как пишет издание, мама девушки сначала приняла эту информацию за шутку, но вскоре обрадовалась за дочь. А вот мама Петрова сразу поверила и расплакалась от счастья.
Как отмечала супруга актера, беременность проходит достаточно гладко. Виктория рассказала, что получает массу поддержки от своей мамы, которая делится с ней полезными советами. Девушка заявляла, что совсем не боится родов.
Александр и Виктория поженились в сентябре 2023 года. Новость о свадьбе вызвала бурю эмоций в обществе, так как Петров четыре года состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской. О разрыве они не сообщали публично.
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