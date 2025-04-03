«Без измен, без грязи»: Пересильд ответила на слухи о расставании с Тройником

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник разорвали отношения спустя три года, сообщает The Voice со ссылкой на блог блондинки.

Пересильд и Тройника перестали видеть вместе на светских приемах, не заметили и публикаций совместных фото. Поклонники посчитали, что у пары проблемы в отношениях и все идет к разрыву. Эти слухи подогрело то, что на «Золотом орле» 37-летний актер появился без возлюбленной. От вопросов о личной жизни мужчина деликатно ушел.

Лишь недавно пересуды нашли подтверждение. Прокомментировать ситуацию решилась Пересильд в личном блоге. Она заявила, что действительно рассталась с Тройником спустя три года отношений. Также она опровергла, что изменяла спутнику.

«Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…» — пояснила Пересильд.

При этом актеры сохранили сугубо дружеские и деловые отношения. Пересильд отметила, что они будут продолжать играть в спектакле Театра наций.

Напомним, что Пересильд и Тройник познакомились на съемках фильма «Вызов» в 2021 году. Между ними быстро закрутился роман. Поклонники наблюдали за развитием их отношений. Пара много путешествовала и снималась вместе, что показывала в личных блогах. Несмотря на идиллию до свадьбы дело так и не дошло.

Ранее сообщалось, что пара молодых актеров из сериала «Слово пацана: кровь на асфальте»разорвала отношения.