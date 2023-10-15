«Без насилия над собой»: выяснилось, как добиться подтянутого тела без изнурительных тренировок

Многие люди мечтают о стройном теле и подтянутой фигуре, но не знают, как добиться желаемого результата. По ошибке некоторые терзают себя голодовками или изнуряют неподготовленный организм тяжелыми тренировками в фитнес-зале.

Вице-чемпионка мира по фитнесу и спортивный психолог Элеонора Алибаева рассказала, как добиться подтянутого тела без изнурительных тренировок.

«Важен баланс во всем. У меня есть система, выработанная годами. Хотя она не дает резкого снижения веса, но исключает диеты. Это помогает идти к цели комфортно и без психологического насилия над собой», — пояснила Алибаева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В первую очередь спортсменка посоветовала рассчитать персональное КБЖУ, то есть норму калорий, белков, жиров и углеводов. Для этого подойдут любые смарт-часы.

«Смарт-часы считывают вашу бытовую активность и показывают, сколько калорий в день вы тратите. Это приблизительное значение, но отталкиваясь от него, мы понимаем, сколько калорий в день нужно потреблять. Если хотите похудеть, нужен дефицит калорий, если набрать вес — профицит», — рассказала собеседница.

Алибаева отметила, что прийти в желаемую форму можно, даже питаясь тортами и другой пищей, которую обычно называют вредной. Чтобы похудеть, потребляйте меньше калорий, чем тратите.

«Важно потреблять белок: примерно 1,5-2 г на килограмм веса. Без тренировок не обойтись, но тяжелые тренировки совсем не обязательны: обычно люди выбирают занятия фитнесом, но можно ходить на танцы или выполнять упражнения дома», — подчеркнула спортсменка.

Если раньше вы никогда не занимались спортом, стоит начать с малого. По словам Алибаевой, первые тренировки должны длиться не больше получаса. Занимайтесь 2-3 раза в неделю.

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