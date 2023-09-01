Без предрассудков: эти знаменитые женщины завели молодых любовников и не жалеют

Люди привыкли, что мужчины встречаются с девушками помладше. Но когда взрослая женщина заводит себе молодого любовника, общество реагирует иначе. Несмотря на предрассудки, появляется все больше звездных пар, где именно мужчина гораздо моложе.

Мадонна и Джошуа Поппер

Поп-дива известна своими романами, она не впервые выбирает себе молодого любовника. Сейчас 65-летняя звезда увлечена молодым тренером по боксу. Попперу еще нет 30 лет, но пара выглядит вполне гармонично и счастливо. Мужчина знаком с детьми певицы, а также поддержал возлюбленную во время ее тяжелой болезни.

Тильда Суинтон и Сандро Коппа

Британская актриса Тильда Суинтон известна массовому зрителю как Старейшина из «Доктора Стренджа» и Белая Колдунья из «Хроник Нарнии». Поклонники и режиссеры любят ее за невероятный таланта и инопланетную внешность. Сейчас Тильда счастлива с талантливым художником Сандро Коппа, который младше ее на 18 лет.

Фото: [ Соцсети ]

Холли Берри и Алекс де Кид

Голливудская кинозвезда тоже предпочитает мужчин помоложе. Какое-то время она встречалась с моделью, разница между ними была а 10 лет. Сейчас актриса счастлива с музыкальным продюсером, и разница в возрасте стала еще заметнее. Но это и неудивительно, ведь 57-летняя Холли Берри выглядит невероятно. А потому даже с бойфрендом, который младше на 16 лет смотрится более чем гармонично.

Фото: [ Кадр из фильма «Люди Икс» ]

Сьюзан Сарандон и Джонатан Бриклин

Настоящая легенда Голливуда и обладательница престижных премий Сьюзан Сарандон никогда не верила в официальный брак. Но это не мешало ей строить крепкие отношения и зачастую с партнерами по младше. Сейчас разница с возлюбленным у нее в 31 год.

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