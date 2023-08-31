Видно буквально все: звезды, которые поразили публику слишком откровенными нарядами

Публика любит звезд не только за их творчество, но и за шикарные наряды. Особенно, когда речь идет о красной дорожке громкого мероприятия. Знаменитости этим пользуются и выбирают сногсшибательные, но порой уж очень откровенные платья.

Тело в дело

Последние несколько лет мода на нарочитую сексуальность набирает обороты. Поклонники звезд любуются на «голые» платья, едва прикрытую грудь и вырезы, демонстрирующие детородные органы. Последний вариант особенно ярко продемонстрировала всемирно известная модель Белла Хадид.

Фото: [ Соцсети ]

Еще в 2016 году она выбрала невероятно красивое и одновременно неудачное красное платье для Каннского фестиваля. Вместо того, чтобы наслаждаться своим выходом, девушка все время прикрывала промежность. И выглядела несколько испуганной. А через пять лет, также в Каннах звезда уже без всякого стеснения оголила грудь в платье от Schiaparelli. Ну а в прошлом году модель и вовсе вышла в одних трусиках на подиум, чтобы дизайнеры распылили платье прямо на ней.

Фото: [ Соцсети ]

Мегаобнажение

Шокировать нарядами любит еще одна звездная красавица — Меган Фокс. У нее было множество откровенных образов, но затмил всех и вся наряд для премии на премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. Абсолютно прозрачное платье, да еще и с эффектом мокрой ткани произвело фурор.

Не только идеальные красотки осмеливаются выходить скорее раздетыми нежели надетыми. Недавно оскандалившаяся икона бодипозитива Лиззо надела на свои выдающиеся формы сеточку, едва прикрыв грудь накладками на соски. В этом наряде знаменитая рэп-исполнительница зажигала на вечеринке у подруги, даже не думая стесняться.

Фото: [ Соцсети ]

Но настоящей легендой публичного обнажения можно легко назвать Роуз МакГоуэн. Звезда мегапопулярного сериала 2000-х «Зачарованные» будучи в статусе подружки Мэрилина Мэнсона показала буквально все. Тело звезды прикрывала короткая сетка спереди, а сзади наряд был еще более открытым.

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