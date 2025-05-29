Бежавшего с Украины актера из «Солнечного удара» похоронили через 2,5 месяца после смерти

Актер Владимир Алферов, известный по фильмам «Солнечный удар» и «Черные кошки», был похоронен 27 мая в болгарском городе Благоевград, сообщила aif.ru невеста звезды Людмила Щепеткова.

Церемония состоялась спустя 2,5 месяца после его смерти 13 марта — как раз к 59-летию актера. По словам невесты, задержка с похоронами произошла из-за особенностей болгарского законодательства.

При этом Щепоткова отметила, что расследование причин смерти актера пока не завершено.

«Как я поняла расследование не окончено. Ответов, по какой причине Володи не стало и где же все-таки его имущество, я пока не получила. Просто дали разрешение похоронить», — добавила она.

Алферов, родившийся в Узбекистане, после распада СССР жил в Одессе, но дважды уезжал в Болгарию — в 2014 году и в начале СВО в 2022 году. В последние недели жизни он готовился к переезду в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что в последний путь актера Галкина проводят во Владивостоке 2 июня.