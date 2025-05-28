В последний путь актера Галкина проводят во Владивостоке 2 июня

В последний путь актера Виктора Галкина проводят 2 июня во Владивостоке. О данном факте сообщили в телеграм-канале Приморского отделения Союза театральных деятелей.

«Прощание с Виктором Дукавовичем Галкиным состоится 2 июня в 13:00 на Морском кладбище», — подчеркнули в объединении.

Там же сообщили о том, что после похорон состоится поминальный обед. Галкин являлся заслуженным деятелем искусств РФ, а еще входил в Союз театральных деятелей России. Был киноактером, преподавал актерское мастерство, а еще работал в качестве театрального режиссера. Галкин умер на 65-м году жизни 26 мая. Причина его смерти до широкой общественности не доводилась.

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