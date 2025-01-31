Безруков и Урсуляк получили «Золотого орла» за главные роли в кино

Российские актеры Сергей Безруков и Александра Урсуляк получили призы за главные мужскую и женскую роли на кинопремии «Золотой орел» за 2024 год, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что ХХIII Торжественная Церемония награждения состоялась в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». На ней были награждены лучшие представители отечественного кинематографа.

Безруков был удостоен награды за свою роль в фильме «Воздух» и не упустил возможности пошутить о своих предыдущих наградах, подбодрив атмосферу вечера.

«Впору пошутить, конечно, потому что на самой первой церемонии вручения «Золотого орла» в 2003 году я получил за старшего лейтенанта Кравцова в сериале «Участок». В прошлом году — за майора Бессонова. В этом году — за полковника Астафьева. То есть, ждать «Орла» за роли гражданских и штатских не судьба», — отметил Безруков.

Урсуляк отметила значимость полученного приза и посвятила его всем, кто вдохновляет ее на творческом пути.

Также на церемонии объявили о посмертном признании Романа Мадянова, который был награжден титулом лучшего актера второго плана. Его сын вышел на сцену, чтобы поблагодарить академию и зрителей за память о своем отце, вызвав в зале тихую ауру уважения и скорби.

Актриса Елена Лядова также удостоилась награды за лучшую женскую роль второго плана, продемонстрировав зрителям высокое мастерство и глубину своего исполнения.

Премия «Золотой орел», учрежденная в 2002 году, уже много лет подряд становится важной вехой в истории российского кино. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет, а сам приз присуждается на основании голосования членов академии.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев высказался о выдвижении российского актера Юры Борисова на премию «Оскар».