Дмитрий Шепелев высказался о выдвижении Юры Борисова на «Оскар» за фильм «Анора»

По данным журналистов, Шепелева спросили и о нашумевшем фильме «Анора» с участием Юры Борисова, а также и о его номинации на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Шепелев отметил, что он не является кинокритиком, чтобы давать какую-то оценку, но он посмотрел фильм с удовольствием и интересом.

По его словам, он гордится российскими актерами, которые приняли участие в съемках фильма, и Шепелев искренне желает Борисову победы и дополнительной мотивации в его блестящей карьере.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вдовец Жанны Фриске Шепелев устроился на новую работу.